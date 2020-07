Calcio mercato: Sfuma la trattativa tra PDHAE e Aygreville su Jacopo Gentili

"Da qualche giorno non ho più avuto contatti con la presidenza del PDHAE; aspetteremo ancora un giorno o due, poi dovremo prendere una decisione e mettere un punto a questa vicenda".

Così oggi lunedì 27 luglio Simone Zoppo, presidente dell'Aygreville, conferma ad Aostasports che le trattative con il PontDonnasHoneArnadEvançon per la cessione di Jacopo Gentili da parte dei rossoneri sono in stallo e anzi stanno sfumando inesorabilmente. Il PDHAE neopromosso in serie D aveva chiesto Gentili in prestito ma la dirigenza dell'Aygreville è stata chiara: cessione definitiva o non se ne parla. Un aut-aut che a patron Calliera è suonato come un'imposizione: "A questo punto non ci sono più le condizioni per chiudere la trattativa".

Nunzio Santoro, direttore sportivo delle Aquile, spiega che "da parte nostra c'è stata la volontà di confronto aperto con il PDHAE ma bisogna considerare che anche noi abbiamo i nostri programmi e se cediamo un 2001 dobbiamo poi rivedere le nostre azioni di mercato; decisioni che non possiamo prendere a cuor leggero; la trattativa su Gentili si è protratta a lungo e ora siamo a un punto di svolta, o si chiude o si resta ognuno con la propria rosa...".