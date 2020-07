Ministro Spadafora, 'penso a un fondo per la ripartenza dello sport giovanile'

Un bonus economico da introdurre a settembre per l’attività fisica dei ragazzi: lo ha proposto il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, durante una conferenza in streaming intitolata 'Lo smartworking in Italia. Esperienze e prospettive'.

“Fra due mesi, superata ancora di più la fase di emergenza coronavirus e sperando non ci sia una seconda ondata - ha deto Spadafora - prevediamo dei fondi per aiutare le famiglie e consentire loro di far riprendere l’attività sportiva dei ragazzi. Stiamo mettendo insieme le risorse per un bonus particolare, attraverso la società Sport e Salute”.

Questa misura, ha spiegato il ministro, avrà “due obiettivi, consentire la ripresa delle attività sportive da parte dei ragazzi e aiutare le Associazioni sportive. Se i giovani non fanno sport è un dramma per loro ma anche per le Asd e le Ssd che a causa dei mancati introiti rischiano di dover chiudere i battenti”.