Il nuovo calendario della Cdm di skiroll: quattro tappe per tredici gare, rinuncia la Val di Fiemme

La subcommissione FIS dello skiroll riunitasi on line non si arrende al Covid-19 e ha fissato un nuovo calendario della Coppa del Mondo 2020, naturalmente provvisorio in base all'evolversi della situazione sanitaria.

Preso atto della rinuncia della Val di Fiemme, l'inizio delle competizioni è stato fissato da venerdì 21 a domenica 23 agosto in Estonia, fra a Otepää e Tartu City, a cui seguirà il viaggio in Lettonia, a Madona, per ulteriori tre gare. Dal 17 al 20 settembre sarà il turno di Khanty-Mansijsk, in Russia, per quattro gare che assegneranno pure le medaglie dei Mondiali juniores. La conclusione è fissata dal 23 al 25 ottobre a Pechino, in Cina.



Il nuovo calendario provvisorio della Cdm:

Ven. 21/08 – Otepää/Tehvandi (Est) - Sprint TL maschile e femminile

Sab. 22/08 – Tartu City (Est) - 21 km TL maschile e femminile

Dom. 23/08 – Otepää/Tehvandi (Est) - 10 km TC femminile e 15 km TL maschile

Ven. 28/08 – Madona (Let) - Sprint TL maschile e femminile

Sab. 29/08 – Madona (Let) - 15 km TL femminile e 20 km TL maschile

Dom. 30/08 – Madona (Let) -10 km TC femminile e 15 km TC maschile

Gio. 17/09 – Khanty Mansijsk (Rus) - 12 km TL femminile e 16 km TL maschile (Mondiali jr)

Ven. 18/09 – Khanty Mansijsk (Rus) - Team Sprint TC maschile e femminile (Mondiali jr)

Sab. 19/09 – Khanty Mansijsk (Rus) - Sprint TL maschile e femminile (Mondiali jr)

Dom. 20/09 – Khanty Mansijsk (Rus) - 15 km TL femminile e 20 km TL maschile (Mondiali jr)

Ven. 23/10 – Pechino (Chn) - Sprint TL maschile e femminile

Sab. 24/10 – Pechino (Chn) - Sprint TL maschile e femminile

Dom. 25/10 – Pechino (Chn) - Mass Start TL maschile e femminile