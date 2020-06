Bocce: Ad agosto riprendono i campionati di società

Una lunga pausa e tanti giorni bui, poi la ripresa degli allenamenti e, adesso, la notizia che è stato finalmente approntato il calendario agonistico 2020.

Si rimette in moto il mondo delle bocce in Valle d'Aosta: l'1 e 2 agosto a Pont-Saint-Martin saranno infatti disputate le Final Eigt under 18 del campionato organizzate dallla società Bassa Valle; il 29 e 30 agosto sarà invece la volta delle Final Eigt under 15, campionato società Quadrifoglio.

I giorni 5, 12, 13 e 19 settembre saranno invece disputate le giornate del campionato di serie A e A2; il 3 e 4 ottobre si giocheranno seminifinali e finali per assegnare il titolo.