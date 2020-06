Bocce: Giocare in sicurezza: i suggerimenti della Fib

Giocare a bocce nel modo più sicuro. E' in 'fase 3' la ripresa delle attività all'interno delle bocciofile. Pubblichiamo nel link in basso le 'Linee Guida per l'Attività Sportiva di Base e l'Attività Motoria in Genere' della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per lo Sport, e i suggerimenti della Federazione italiana bocce-Fib per quel che concerne l'attività specifica.

Va ricordato che il gestore della bocciofila dovrà inoltre provvedere a fornire una completa informazione per tutti coloro che intendono accedervi a qualsiasi titolo sportivo nonché predisporre piani di evacuazione che evitino aggregazione in caso di necessità e/o urgenza di lasciare i siti o loro parti (ad esempio, campi da gioco, siano essi indoor che outdoor).

Qui le linee guida adottate dalla Fib