Da oggi al via bonus compensi collaboratori sportivi

E' oggi lunedì 8 giugno il giorno tanto atteso dai collaboratori sportivi che attendono ancora il bonus di marzo. La settimana scorsa il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, nella consueta diretta facebook aveva promesso: “Da lunedì Sport e Salute invierà i bonifici per il bonus collaboratori sportivi per aprile e maggio ed anche di marzo per chi non li aveva ancora ricevuti. Dovreste verificare l’arrivo dei soldi sul vostro conto corrente tra mercoledì e giovedì, visti i tempi tecnici delle banche. Ringrazio il presidente Cozzoli e tutta la sua squadra: il ritardo non è in nessun modo ascrivibile a Sport e Salute”.

E poi: “Sono convinto che possiate convenire con me che questo impegno, sebbene in ritardo, lo abbiamo portato a termine. E anche la questione degli arbitri è stata risolta positivamente. Abbiamo chiuso questa storia: tutte le oltre 130 mila persona che hanno richieste avranno soldi”-

Da oggi fino al 15 giugno sarà possibile dunque sul sito Sport e Salute fare richiesta per ricevere il bonus da parte di chi non l’ha fatto fino ad oggi.