Bocce: Sanificato e pronto all'uso il bocciodromo di Pont-Saint-Martin

Corre veloce per tornare prima possibile alla normalità, la società bocciofila Bassa Valle Helvetia del presidente Amilcare Giopp. In vista della ripresa degli allenamenti e soprattutto della stagione agonistica (mancano solo due giornate per concluderla) gli operatori dell'Amministrazione comunale di Pont-Saint-Martin e i pompieri del locale Corpo Volontari dei Vigili del fuoco martedì scorso hanno sanificato il Bocciodrono di Ponte dove ora possono riprendere a giocare i giovani atleti della Nazionale.

"Al Comune e ai Vigili del fuoco volontari va il nostro sincero ringraziamento - commenta Amilcare Giopp - per aver compreso l'importanza di rendere nuovamente agibile la nostra struttura sportiva e di essersi dati subito da fare. Ripartiamo, un passo alla volta".