Ad Aosta riaprono gli impianti sportivi

Dando seguito all'ordinanza del Presidente della Giunta di martedì 12 maggio, in relazione alla parte concernentei la "attività motoria e sportiva", l'Amministrazione comunale di Aosta ha deliberato la parziale riapertura degli impianti sportivi della città.

In particolare, l’ordinanza dispone, a far data da oggi venerdì 15 maggio, la riapertura dei campi di tennis comunali di via Mazzini (circoscrivendo al momento la loro apertura ai soli campi scoperti) e, a far data da sabato 23 maggio (per i lavori di manutenzione straordinaria in corso), la riapertura del campo sportivo scolastico di atletica leggera ‘Ettore Tesolin”, nell’osservanza delle Linee-Guida adottate dall’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle disposizioni emanate dalle Federazioni sportive di riferimento.