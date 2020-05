Biathlon: Tanti atleti valdostani nella squadra azzurra

Sono nove i biathleti valdostani tra i circa trenta effettivi e osservati nelle squadre azzurre 2020/21 oltre ai direttori tecnici Fabrizio Curtaz ed Edoardo Mezzaro (squadra maschile juniores), nonchè Etienne Jordaney per gli osservati. Tra gli atleti effettivi, Michela Carrara e Didier Bionaz sono confermati nel gruppo A come la passata stagione interrotta quando entrambi erano stati selezionati per la Coppa del Mondo.

Mattia Nicase, Nicole Gontier e Samuela Comola sono tra gli osservati in preparazione per la Ibu Cup; in squadra Juniores Giovani prendono posto per la prima volta Martina Trabucchi, Nicolò Betemps; confermati invece Iacopo Leonesio e Beatrice Trabucchi.