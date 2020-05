Mondiali paralimpici di atletica leggera rinviati al 2022

Per effetto del posticipo delle Paralimpiadi di Tokyo al 2021 dovuto all’emergenza Covid-19, World Para Athletics, in totale sintonia con gli organizzatori, ha deciso di rinviare i Campionati Mondiali paralimpici di Atletica leggera all’anno successivo.

La rassegna iridata, originariamente programmata per settembre 2021, si svolgerà a Kobe in Giappone dal 26 agosto al 4 settembre 2022.

Alla decima edizione del Mondiale sono attesi oltre 1300 atleti provenienti da 100 paesi di tutto il globo.