Disponibile l'analisi dei fattori di rischio contagio per ogni sport

E' stato pubblicato oggi giovedì 30 aprile l'atteso report sui fattori di rischio per le discipline sportive, redatto dal Politecnico di Torino con l'aiuto di Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva, che fornisce precise indicazioni e azioni di mitigazione che potranno accompagnare la ripresa delle attività sportive a seguito del lock-down per l’emergenza Covid-19.

Per ogni sport la Federazione di riferimento ha completato questa tabella, con un'analisi dei fattori di rischio contagio per la propria disciplina indicando per ogni singola voce il fattore di rischio dove: 0= inesistente, 1= scarso, 2= Medio, 3= Alto, 4= elevato.

Indicazioni e azioni di mitigazione dovranno essere declinate per le singole discipline sportive in una successiva fase, in virtù delle specificità proprie di ciascuna.