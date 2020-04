Le modifiche al calendario provvisorio della Cdm di skiroll, in attesa di sviluppi nelle prossime settimane

Le vicende legate al Covid-19 stanno inevitabilmente condizionando anche il calendario della Coppa del mondo di skiroll, che avrebbe dovuto cominciare proprio a Pechino, in Cina, dal 3 al 5 luglio.

La Fis ha comunicato che la tappa è stata posticipata alla metà di settembre, così ad aprire la stagione dovrebbe essere la Lettonia, con l'appuntamento di Madona, da domenica 31 luglio a domenica 2 agosto con sprint TL, mass start TL e interval start TC. A metà agosto verrebbe proposta la Slovacchia con sprint TL venerdì 14, mass start TL sabato 15 e mass start TC in salita domenica 16.

La terza prova toccherebbe a Khanty Mansiysk, in Russia, dove si assegnano pure i titoli mondiali juniores. Quattro le gare con interval start TL mercoledì 26 agosto, team sprint TC giovedì 27 agosto, sprint TL sabato 29 agosto e mass start TL domenica 30 agosto.

Poi, come detto, il turno della Cina, con due sprint TL venerdì 11 e sabato 12 settembre e una mass start domenica 13 settebre. Il gran finale si terrebbe come consuetudine in Val di Fiemme da venerdì 18 a domenica 20 settembre, con sprint TL, mass start TL e mass start TC. Tutto dovrà però essere confermato dalla FIS nelle prossime settimane, in base all'evolversi della situazione sanitaria.