Calcio Tavolo: L'Asd Aosta quinta miglior squadra italiana di Subbuteo

Con 592 punti l'Asd Aosta Calcio Tavolo si attesta al quinto posto nella Top Ten delle migliori squadre italiane di Subbuteo. Nella classifica Individuale del Ranking Italia, il giocatore aostano Filippo Filippella, sale dal quarto al secondo posto con 3213 punti, a soli 71 punti dal vertice della classifica.

Alle spalle del capitano della Calcio Tavolo Aosta crescono anche gli altri giocatori rossoneri con Paolo Ciboldi che passa al 34° posto (dal 36° posto), Francesco Zolfanelli che si porta al 36° posto (dal 41° posto) e Marco Perotti al 40° posto (dal 49° posto), a seguire Alessandro Rolle che scende al 115° posto (dal 106° posto), Giovanni Navarra al 155° posto (dal 140° posto), Sean Filippella sale di circa una ventina di posizioni al 163° posto (dal 186° posto), Riccardo Rabacchin scende al 187° posto (dal 170° posto), Marco Barbera al 204° posto (dal 191° posto), Julia Filippella al 206° posto (dal 192° posto), Orlando Navarra che si posiziona al 241° posto (dal 221° posto) e, infine, Riccardo Ciboldi al 308° posto (dal 291° posto).

Fuori classifica ancora Hélène Boniface e Fabrizio Maiandi, che hanno giocato prevalentemente tornei a Squadre e non Individuali. Nella classifica a Squadre della Categoria Open, l’Asd Calcio Tavolo Aosta perde una posizione e passa al 33° posto a 568 punti. Nella graduatoria Individuale della Categoria Open, Filippo Filippella scende al 36° posto (dal 35° posto) con 525 punti mantenendosi in testa ai giocatori rossoneri anche nel Ranking di Calcio Tavolo, lo seguono Dario Di Muri che scende al 134° posto (dal 108° posto), poi Paolo Ciboldi che scende al 242° posto (dal 219° posto), Marco Perotti guadagna posizioni e sale al 263° posto (dal 275° posto) scavalcando Arturo Azzaro che scende al 264° posto (dal 238° posto), Riccardo Ciboldi passa al 392° posto (dal 367° posto), così come Julia Filippella al 393° posto (dal 368° posto) ed Orlando Navarra al 402° posto (dal 377° posto), Hélène Boniface, Giovanni Navarra, Alessandro Rolle, Fabrizio Maiandi e Riccardo Rabacchin rimangono fuori classifica nella Categoria Open.