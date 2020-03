Circuito VK2: 5 gare con 2000 metri di dislivello tutti in salita

Dopo il lancio di successo dell’AMA VK2 dell’anno scorso, la gara fa ora parte di un nuovo e prestigioso circuito composto da cinque eventi – tutti ad alta quota. Il circuito VK2 prende il via con la gara di Alagna, il 20 giugno, 2020.

La sfida del VK2 è un format tutto in salita con un dislivello di 2000m, un doppio Vertical Kilometer®. Il circuito unisce le gare più iconiche di questa disciplina unica, tre delle quali raggiungono i 3.000m di altitudine, inclusa la AMA VK2 che arriva a quota 3.260m sul Monte Rosa.

Gli skyrunner che tenteranno quest’impresa dovranno correre da Alagna ad Indren per una distanza totale di 9,5 km ed un dislivello complessivo di 2.080m. Il percorso attraversa antichi villaggi Walser, pascoli ripidi, ghiaioni e nevai che costringeranno i corridori ad usare bastoncini e micro-ramponi per facilitare l’impresa.

La classifica finale è basata sui tre migliori risultati ottenuti. Ogni gara assegna punti ai primi 15 uomini e 15 donne con punteggi che vanno dai 100 ai 10 e con un 25% extra assegnato alla Grande Finale. In tutte le gare, iscrizione gratuita e pernottamento verranno assegnati ai vincitori della gara precedente e, in palio, il Trofeo VK2, insieme ad un premio in denaro per i vincitori del circuito.

Per chi ce la fa, l’intero circuito conta 10333m di dislivello totali e 51 km di distanza con una pendenza media del 30% ed alcuni tratti con oltre il 50%. Tutto questo sperando che rientri l’emergenza per la pandemia coronavirus.

CALENDARIO CIRCUITO VK2

AMA VK2 – Punta Indren (3.260m) Alagna (VC) – 20 giugno

DOPPIO VERTICAL K2 – Monte Chaberton (3.130m) Cesana (TO) – 28 giugno

K2 VALTELLINA EXTREME VETICAL RACE – Cima Pisello (2.272m) Talamona (SO) – 5 luglio

UYN K2000 – Punta Helbronner (3.560m) Courmayeur (AO) – 1 agosto

LA DIRETTISSIMA K2000* Monte Bondone (2.098m) Trento (TN) – 20 settembre

