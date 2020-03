Bocce: A2; tornano a vincere le squadre valdostane

Han detto bene alle società bocciofile valdostane le giornate di ritorno dei campionati di serie A2 di bocce. La compagine del Nus ha riscattato la sconfitta sofferta nel torneo Boulevard battendo l'Auxillium per 18 a 9 e mantenendo cosi la vetta della classifica a quota 24, con quattro punti di vantaggio sulla Beinettese al secondo posto, mentre la società Bassa Valle Helvetia ha vinto per 15 a 12 fuori casa contro la Bocciofila Bra conquistando cosi il terzo posto solitario in classifica con 19 punti.

Nel Campionato di Promozione la società Aostana Zurich ha perso 9 a 13 contro la capo classifica Centallese, rimanendo cosi al penultimo posto in classifica.

Infine, nel Campionato di Prima Categoria la società Le Carreau ha terminato la stagione più negativa della sua storia con l'ennesima sconfitta, questa volta per 3 a 15 contro la Bocciofila Pianezza.

RISULTATI E CLASSIFICHE