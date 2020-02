Fondo: Annullati Mondiali Master sci di fondo

ll Comitato Organizzatore Events in Cogne, la comunità di Cogne e l’intera Valle d'Aosta prendono atto, con dispiacere, della comunicazione inviata dalla WMA relativa all’annullamento dei Mondiali Master in programma a Cogne dal 5 al 13 marzo 2020. Pronti per l’evento ed entusiasti di accogliere più di 1000 amanti dello sci da tutto il mondo, gli organizzatori si sentono parte lesa di questa decisione unilaterale.

La Valle d'Aosta risulta tutt’ora indenne da qualsiasi forma di contagio da Coronavirus e ne sono riprova le gare di Coppa del Mondo di La Thuile attualmente in fase di svolgimento sotto l'egida della FIS. Considerata la prossimità all’inizio dell’evento, nella consapevolezza dell’eccezionalità e imprevedibilità della situazione, si riscontra un danno finanziario importante e difficile da recuperare. Il Comitato Organizzatore non può quindi che prendere atto, sebbene con forte rammarico, della presa di posizione unilaterale della World Master Association.

-------

The Organizing Committee Events in Cogne, the community of Cogne and the entire Aosta Valley acknowledge, with displeasure, the communication sent by the WMA concerning the cancellation of the World Masters Championships scheduled in Cogne from 5 to 13 March 2020.

Ready for the event and excited to welcome more than 1000 ski lovers from all over the world, the organizers feel an offended part of this unilateral decision.

Aosta Valley is still free from any form of Contagion from Coronavirus and the La Thuile World Cup races are currently underway under the auspices of the FIS are proof of this.