Sci alpinismo: 20° Millet Tour du Rutor Extrême 2020 dal 26 al 29 marzo 2020

l Millet Tour du Rutor Extrême è una tra le più spettacolari e moderne gare a coppie sci alpinistiche che si disputerà dal 26 al 29 marzo 2020 nei comuni di Arvier, Valgrisenche e La Thuile. La gara trae le sue origini dal “Trofeo del Rutor” disputato nell’estate del 1933 sul ghiacciaio del Rutor, sul versante di La Thuile.

La manifestazione, a cadenza biennale, è organizzata dallo Sci Club Corrado Gex di Arvier, sotto la direzione tecnica dell’alpinista e guida alpina Marco Camandona. E resa possibile grazie al contributo della Regione Autonoma Valle d’Aosta, delle amministrazioni comunali di Arvier, di Vlagrisenchee, di La Thuile e di numerosi sponsor privati.



Dopo un’attenta selezione, da parte del comitato organizzato, che ha vagliato il curriculum sportivo di ogni singolo atleta, sono state ammesse trecento squadre (di cui 19 femminili) provenienti da 18 nazioni: Germania, Andorra, Austria, Belgio, Canada, Spagna, Stati Uniti, Francia, Grecia, Italia, Messico, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Regno Unito, Slovacchia, Svezia e Svizzera.

A giocarsi il successo in questa storica 20ª edizione saranno gli azzurri del Cs Esercito Matteo Eydallin – Nadir Maguet con i vincitori di Pierra Menta Didier Blanc – Valentine Favre. Attenzione anche al binomio austro italiano composto da Jakob Herrmann - William Boffelli. Ruolo di outsider per l’esperto Filippo Beccari che, per l’occasione, correrà al fianco del talentuoso atleta di casa Henri Aymonod. A caccia di un posto nella top five anche gli altoatesini Alex Oberbacher – Martin Stofner. Sempre protagonisti anche i ragazzi di casa Stefano Stradelli – Francois Cazzanelli.



Nella gara in rosa sfida Svezia – Italia con Fanny Borgstrom – Emelie Forsberg che se la dovranno vedere con Elena Nicolini – Martina Valmassoi. In lizza per un posto sul podio anche le francesi Valentine Fabre – Ilona Chavailaz e le spagnole Marta Riba – Nahai Quincoces.



Tanta passione organizzativa, numerosi eventi collaterali di valorizzazione del territorio e delle sue ecellenze agroalimentari, questi gli ingredienti del TDR, appuntamento scialpinistico tra i più attesi della stagione.



Il Millet Tour du Rutor Extrême fa parte de La Grande Course, il circuito delle gare più belle e prestigiose dell’arco alpino e dei Pirenei, di cui fanno parte Pierra Menta, Trofeo Mezzalama, Patrouille des Glaciers, Adamello Ski raid e Altitoy Ternua.



A tutti gli atleti sarà consegnato il “pacco gara” che per l’edizione 2020 è veramente ricco e consta tra l’altro di un capo Millet della collezione dedicata alla ventesima edizione del Tour du Rutor Extrême.

L’organizzazione ha sempre puntato anche sulla presenza del pubblico lungo il percorso di gara e, come per le passate edizione, sono confermati oltre 500 “gadget spettatori” che anche in questo caso saranno offerti dal main sponsor e verranno distribuiti nelle apposite fan zone.