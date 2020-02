Coppa del Mondo di ParaSnowboard: Jacopo Luchini impegnato a La Molina

Jacopo Luchini, accompagnato dai tecnici Igor Confortin, Paolo di Pietro e Ugo Orsanelli, parteciperà all'IPC Para Snowboard World Cup in programma sulle nevi di la Molina. il 30 enne atleta azzurro gareggerà sulle nevi spagnole dal 29 febbraio al 4 marzo.

Il toscano, tesserato per l'Asd Sci Club Paralimpic Fanano, Campione del Mondo di Cross nel 2019, inizia una stagione che vedrà gli atleti dello snowboard - nei prossimi mesi - impegnati a Lillehammer dal 10 al 15 sempre del mese di Marzo, poi ancora in Norvegia sulle nevi di Hafjell (30 Marzo - 6 Aprile), quindi a Landgraaf in Olanda ed infine a Pyha, in Finalndia, con questi due ultimi eventi fissati nella seconda parte di stagione.