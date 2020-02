"""E. MARCHIANDO"""

Un gelido vento dalle colline anconetane spira su Eleonora, mezzofondista di punta dell'Atletica Calvesi che ai Campionati italiani Assoluti svoltisi nel capoluogo marchigiano non è andata oltre il 12esimo posto restando lontana dal podio. Maltempo in rinforzo per i troppi podi mancati negli ultimi mesi.