Basket: U14, Eteila sconfitta a Biella ma il gioco c'è

E' finita 82 a 55 per il Biella la sfida della 14esima giornata di campionato, ma la squadra Under 14 dell'Eteila Basket guidata dal coach Plati è uscita a testa alta dal PalaMongrando. Inizio di partita ottimo per i valdostani; per effetto di una buona difesa e soprattutto di un grande gioco di squadra i ragazzi in maglia blù hanno dominato nei primi due quarti. La fisicità del Biella si é fatta però sentire e ha fatto la differenza negli ultimi due quarti, ribaltando il risultato e impedendo all'Eteila di conquistare una vittoria che dopo mezz'ora di gioco sembrava già in tasca.

Questi i parziali del match: 20-20 10-16 22-7 30-12.

Formazione Eteila e referti: Calderone 15 Caruso 2 Collovà De Luca Gemma 7 Grattacaso 6 Lanteri Rastelli Rigollet 2 Schenoni 5 Vecchioli 17 Verrando 1