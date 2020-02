Calcio Tavolo: Coppa Italia; Asd Aosta sugli scudi con Julia Filippella

Ennesimo successo per i colori rossoneri dell’ASD Calcio Tavolo Aosta in Coppa Italia 2020, per la meritata vittoria di Julia Filippella. Al PalaSpeca di San Benedetto del Tronto, nello scorso weekend, si sono disputati gli incontri Individuali ed a Squadre delle categorie Open/Cadetti, Veteran, Under 19, Under 15, Under 12 e Ladies.

Nelle gare individuali erano presenti, nella Categoria Open Filippo Filippella nel Tabellone Master, Marco Perotti nel Tabellone Cadetti, nella Categoria Under 15 e Ladies Julia Filippella e nella Categoria Under 12 Sean Filippella, inoltre partecipavano al Torneo a Squadre con una formazione decimata dalle assenze. Filippo Filippella (n° 35 del Ranking Italia), terminava la sua avventura nel girone di qualificazione, a causa delle sconfitte per 0-8 contro Micael Caviglia (SS Lazio TFC), e William Dotto (ASD F.lli Bari Reggio Emilia) 1-5.

Nella Categoria Ladies, Julia Filippella iscriveva il suo nome nell’albo d’oro della manifestazione, aggiudicandosi il trofeo. Infatti, a causa delle rinunce, rimaneva l’unica partecipante alla manifestazione di categoria ed aggiungeva la coccarda tricolore allo scudetto conquistato lo scorso maggio.

Nel Tabellone Cadetti, Marco Perotti non superava le Fasi Eliminatorie. Girone molto difficile per l’aostano che veniva sconfitto per 0-4 da Roberto Maina (CCT Torino 2009), poi da Luigi Grillo (AS Cosenza) per 1-3 ed infine da Giuseppe Silvestri (SC Picchio Ascoli) per 2-4. Nella Categoria Under 12, Sean Filippella, vittima dell’influenza, era costretto a rinunciare alla partecipazione.

Nella Categoria Under 15, Julia Filippella subiva le sconfitte per 0-5 contro Francesco Borgo (SC Subbuteo Casale), per 0-6 contro Mattia Ferrante (SC Sessana), per 0-3 contro Matteo Esposito (SC Anacapri) e per 1-2 contro Angelo Renzi (SC Foggia).