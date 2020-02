Calcio Tavolo: Grand Prix; Filippella sconfitto in finale al Torneo di Carnevale

Bene l'Asd Calcio Tavolo Aosta nella quarta tappa del Grand Prix regionale Piemonte-Valle d’Aosta a Grugliasco, ovvero il Torneo “’D Carlevé” Categoria Subbuteo, a cui ha preso parte Filippo Filippella.

Superate le fasi eliminatorie Filippella si è qualificato al Tabellone Master, classificandosi primo nel girone con le vittorie per 7-0 contro Giovanni Francavilla (CCT Torino 2009), per 2-1 contro Giancarlo Russo (CCT Torino 2009) e per 3-0 su Donato Erbì (TSC Warriors Torino).

Accedendo direttamente direttamente in semifinale Filippella e sconfiggendo Stefano Quilico (TSC Warriors Torino) per 3-1, l'aostano è volato in finale dove si è trovato opposto a Bernardino Ricco (TSC Warriors Torino). In un match molto equilibrato, Filippella dopo essere stato in vantaggio nella prima frazione di gioco, subisce la rimonta dell'avversario, che lo ha poi sconfitto per una rete nel primo tempo supplementare.

Nonostante la sconfitta, Filippo Filippella continua a guidare entrambe le classifiche (Categoria Open e Subbuteo) del Grand Prix Regionale Piemonte-Valle d’Aosta con un ampio margine rispetto agli inseguitori.