Hockey ghiaccio: Spettacolo con gli U 11 al aplaghiaccio

Diavoli Sesto – HC Aosta Gladiators black 0-3

HC Aosta Gladiators black – HC Torino Bulls 9-1

HC Aosta Gladiators black – HC Valpellice Bulldogs 4-2

HC Aosta Gladiators white – Diavoli Sesto 3-1

HC Aosta Gladiators white – HC Valpellice Bulldogs 0-10

HC Aosta Gladiators white – HC Torino Bulls 1-5

HC Aosta Gladiators black – HC Aosta Gladiators white 4-7

HC Aosta Gladiators black: David Cout, Stefano Terranova, Samuel Picco, Samuele Giovinazzo, Simone Giuliani, Giulio Pititto, Mihailo Gabriel Franchi, Andrea Giacometto, Federico Sinigaglia. Coach: Davide Picco.

HC Aosta Gladiators white: Giacomo Meucci, Simone Minniti, Christian Sangiorgio, Simone Nardella, Davide Boscolo, Liam Garau, Daniel De Martino, Xavier Rosset, Etienne Montegrandi. Coach: Michael Lattanzi.

Raggruppamento di Under 11 alla patinoire di Aosta e, come sempre, i Gladiators ne approfittano per mettere sul ghiaccio due formazioni, così da moltiplicare le chances di crescita per i propri atleti. La squadra “black” porta a casa tre vittorie, contro tutte le avversarie esterne presenti in corso Lancieri e la “white” una. Nel derby valdostano, giocato a formazioni miste, hanno prevalso i bianchi. Al di là dei risultati, sono incontri (a formula “facilitata”, in due tempi da 10,5 minuti l'uno) che servono a fare pratica e a fornire ai coach riscontri sull'apprendimento degli aspetti base della disciplina. Per accelerare ci sarà tempo. Intanto, si scende sul ghiaccio, si impara e – cosa non scontata – ci si diverte.