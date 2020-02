Biathlon: CI Allievi; S. Bétemps e Leone sul podio dell’ Individuale a Val di Vizze

Dopo la Sprint e l’Inseguimento di Bionaz, i Campionati italiani Allievi e Ragazzi di biathlon fanno tappa in Alto Adige, in Val di Vizze, dove oggi sabato 8 febbraio era in palio il titolo dell’Individuale: Format che consegna due podi agli atleti valdostani.

Categoria Allievi - 6 km f / 7,5 km m – CIAll Ind. ac – Vede svanire l’oro di soli 5/10Simone Bétemps (Sc Bionaz Oyace; 26’48”5; 0 2 0 1) preceduto dal cuneese Michele Carollo(26’48”0; 0 2 0 1); bronzo all’altoatesino Maurizio Ronco (27’44”6; 0 0 0 0).

Al 13° posto Michel Deval (Sc Amis de Verrayes); 23° Richard Hugonin (Gs Godioz); 27° e 28° LotharBianquin e François Chapellu (Sc Amis de Verrayes); 30° Mael Petitjacques (Sc BionazOyace); 34° Alessandro Rizzi (Sc Champorcher); 42° David Oreiller (Sc Granta Parey). Tripletta cuneese con Giulia Piacenza (23’10”7; 0 1 0 0) davanti a Carlotta Gautero e Fabiola Miraglio Mellano.

In 14° posizione Michelle Saracco (Sc Brusson; 30’45”3; 1 1 0 1); 15°Nicole Carlin (Sc Granta Parey); 19° Coralie Martin (Sc Granta Parey); 21° Heidi Cianciana (Gs Godioz); 22° Asia Meynet (Sc Amis de Verrayes); 36° Noelie Naivllod (Sc Amis deVerrayes); 37° Sidonie Silvani (Sc Valdigne MB); 45° Elisa Stevenin (Sc Champrocher).

Categoria Ragazzi - 4 km f / 5 km m – CIRag. Ind. ac – Medaglia di bronzo a GabrieleLeone (Sc Amis de Verrayes; 21’23”0; 2 1 1) preceduto dall’altoatesino Jonas Tscholl(20’34”2; 1 0 0) e dal cuneese Filippo Massimino (20’43”3; 1 0 1). Nono Lorenzo Bonino (GsGodioz; 23’02”1; 2 1 0); 27° Jody Vittaz (Sc Amis de Verrayes); 30° Remy Oreiller (Sc GrantaParey); 39° Mattia Bétemps (Sc Bionaz Oyace); 46° Laurent Cugnach (Gs Godioz).

È quinta nella competizione femminile Elodie Christille (Sc Brusson; 20’11”6), fuori dal podio per 6”4,nella gara vinta dalla veneta Maddalena Ballan (18’14”9; 0 0 0) a precedere la trentina LetiziaMoreschini e l’altoatesina Tanja Wanker. Al 28° posto Marlène Christille (Sc Brusson); 38°Emma Marie Banard (Sc Granta Parey); 43° Sara Caccavello (Gs Godioz); 45° Claire Artaz (ScBrusson); 50° Arianna Giacomini (Sc Bionaz Oyace).

Domenica 9 febbraio seconda giornata di gara, con l’assegnazione dei titoli di Staffetta.