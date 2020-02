Coppa del Mondo di sci alpino paralimpico, i risultati degli azzurri

Nessuno acuto per gli azzurri nella prova di Coppa del Mondo di sci alpino paralimpico a Finisterau, in Germania. Gli atleti italiani si sono misurati nelle prove di cross country con Cristian Toninelli nella categoria standing e Giuseppe Romele nella categoria sitting. Buona la prova di quest’ultimo che si piazza all’undicesimo posto (su 31 partecipanti) alle qualifiche. L’azzurro si ferma però in semifinale ma con la soddisfazione di essere rientrato nelle fasi finali.

Cristian Toninelli con il tempo di 4:02:27 si piazza al 17° posto nelle qualifiche. Primo a tagliare il traguardo il russo Vladislav Lekomtsev (3:08:94). Secondo il giapponese Taiki Kawayoke (3:18:70).