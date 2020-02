Hockey ghiaccio f: Le Gladiatrici valdostane sconfitte dalla capolista

IHL Women, Campionato nazionale – Patinoire di Aosta, sabato 1 febbraio 2020, ore 18.30

HC Girls Project – AHC Lakers Neumarkt Egna 0-5 (0-0, 0-2, 0-3)

HC Girls Project: Elena Tosatto, Carmen Ribet, Chiara Vola, Martina Tovo, Sharon Roccella, Monica Villa, Rebecca Fiorese, Alessia Gisonna, Alessia Terranova, Marta Mazzocchi, Laura Coppes, Micaela Bellussi, Anastasia Ceruti, Corinna Faverzani, Giulia Fiore, Enja Chiarini, Ester Herin, Beatrice Parini. Coach: Luca Giovinazzo.

Turno problematico per le ragazze dell'HC Girls Project, vista la posizione di vertice delle Lakers Neumarkt Egna. Alla luce di questa considerazione, contenerle sullo 0-0 nel primo drittel e non lasciarle “decollare” nel numero di reti segnate sono elementi che evidenziano quanto il progetto femminile sostenuto dalla nostra società abbia dei margini di crescita ancora percorribili. Prossima gara, domenica 16 febbraio, alle 11.30, al Palaonda di Bolzano, contro le Eagles Sud Tirol Alto Adige. Si tratta della capolista, ma l'obiettivo è guardare ad ogni gara per l'esperienza che può derivarne, non come ad una montagna da scalare. Il resto verrà.