Basket: Promozione, al Rouge&Noir il derby contro il Fenix

Una squadra in emergenza da una parte, un'altra a pieno organico e molto aggressiva. Non poteva fare più di quanto ha fatto il Fenix Basket Aosta impegnato nel campionato di Promozione nel derby contro il Rouge&Noir, vinto da quest'ultimo per 67 a 60.

Si tratta del quinto successo di stagione per il Rouge&Noir, guidato in campo da un ispirato Jean Marie Chenal, autore di ottimi referti e da Mauro Maglione, autentico 'trascinatore' della squadra con centri importanti che hanno certificato la vittoria. Male invece il Pont Donnas che ha perso per 61 a 56 contro il Crescentino.