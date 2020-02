Bocce: A2; il Nus conquista il derby e tiene la vetta

Vola il Nus nella classifica del campionato A2 di bocce. Sabato scorso si sono disputate in Valle e in Piemonte le giornate di ritorno del campionato di massima serie nonché di Promozione e Prima Categoria e la formazione di media Valle è stata protagonista, sconfiggendo nel derby rossonero la società Bassa Valle Helvetia per 15 a 12, risultato che consente alla Bocciofilal Nus di rimanere in testa alla classifica.

In Promozione, ancora una sconfitta interna della società Aostana Zurich, questa volta contro la società Veloce Club Pinerolo che ha battuto gli aostani di Mario Favre per 10 a 12, risultato che fa scivolare al quarto posto in classifica la società Valdostana.

In Prima Categoria la società Le Carreau ha riposato in vista dell'incontro di sabato prossimo contro il Chivasso.