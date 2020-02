Basket: Serie D, L'Eteila schiaccia il Trino e resta in vetta

Consolida il primato di classifica nel campionato di serie D di basket l'Eteila Chez Drink, che strapazza il Trino per 110 a 59 in una partita giocata con la giusta mentalità e la giusta intensità. Trino è storicamente una squadra molto ostica per i valdostani e se aggiungiamo che si è presentata ad Aosta con il colpo di mercato Tommasiello, domenica sera al Palazzetto Luca Miozzi gli ingredienti per assistere ad una bella partita c’erano tutti. Partenza a razzo per capitan Plati che mette la firma con otto punti sul il primo parziale di 10 a 4 dello Chez Drink.

Trino prova a rispondere e Tommasiello nonostante non sia al meglio della condizione fa capire subito il suo valore con un paio di giocate di alto livello, nonostante la marcatura asfissiante di Charles. Coach Tardito alza il quintetto e la fisicità mettendo Artuso che risponde alla grande con otto punti nel periodo e dimostrando di essere in ripresa dall’infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per due mesi; 29-18 è il risultato del primo periodo.

Nella seconda frazione lo Chez Drink tiene bene in difesa e prova scappare fino al 39-25. È il tiro da tre a far scappare l'Eteila con Plati, Cuneaz e D’Arrissi. Trino ha una reazione di orgoglio e ritorna sul 43-39, ma Charles e Mimotti con due triple ricacciano gli ospiti alla doppia cifra di vantaggio 49-39 prima dell’intervallo. Al rientro dagli spogliatoi l’inerzia è dalla parte dei rossoneri e Artuso e Charles portano l'Eteila sul 55-40. A questo punto Trino, complice l’espulsione di Coach Tricerri e di Larizzate, perde il filo del gioco, la partita diventa maschia e l'Eteila vola sul 89-51 di fine periodo con Di Matteo che si ritrova dopo un avvio di partita un po’ a rilento e Artuso che mette il sigillo ad una prestazione ottima. Quarto periodo con Mimotti che segna il 100esimo punto e Frassy e Nicolet che controllano i rimbalzi difensivi; la partita non ha più storia. Prossimo impegno domenica febbraio a Novi Ligure.

Formazione Eteila e referti: Mimotti 5, Cuneaz 8, Plati 16, Artuso 24, Nicolet 5, Frassy 14, Di Matteo 12, Aiello 3, D’Arrissi 8, Charles 15

RISULTATI E CLASSIFICA