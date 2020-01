Basket in carrozzina: Tre italiane ai preliminari Champions League

Al via i preliminari di Champions League di basket in carrozzina: venerdì 31 gennaio e sabato 1 febbraio saranno tre le squadre italiane impegnate nei gironi di qualificazione alla competizione europea per club più prestigiosa: la Dellorto Briantea84, il GSD Porto Torres e la Deco Group Amicacci Giulianova. Il format dei preliminari prevede cinque squadre per ogni raggruppamento, con le prime due che accedono ai quarti di finale (in programma dal 12 al 15 marzo), raggiungendo le finaliste dello scorso anno (Rsg Thuringia Bulls, campione in carica, e CD Ilunion), già qualificate di diritto. Per le terze si apriranno le porte delle finali di EuroLeague1, mentre le quarte accederanno all’EuroLeague2. Eliminate le quinte classificate.

La Dellorto Briantea84 ospiterà il Girone A nel proprio nuovo palazzetto di casa, a Meda. Avversari dei lombardi saranno gli spagnoli del BSR Ace Gran Canaria, i tedeschi del Köln 99ers, i turchi del Galatasaray e gli israeliani dell’Ilan Ramat Gan. Esordio per Cantù venerdì 31 alle ore 15.45 contro il Galatasaray. Il GSD Porto Torres sarà impegnato in Spagna, ad Albacete. Avversari i padroni di casa del BSR Amiab, i turchi del Besiktas, i russi del BasKI – TSOP e i francesi del Le Cannet, contro cui la squadra sarda esordirà venerdì 31 alle ore 13.30. Sempre in Spagna, a Bilbao, di scena la Deco Group Amicacci Giulianova: di contro la squadra ospitante del Bidaideak Bilbao BSR, i tedeschi del RSV Lahn-Dill, i turchi del TSK Rehab Merkezi Eng.SK. e i francesi del cs Meaux (che saranno i primi avversari degli abruzzesi, venerdì alle 13.30).