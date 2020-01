Coppa del Mondo di sci: ottimi Bertagnolli e De Silvestro sulle nevi di Kranjska Gora

Ottime notizie da Kranjska Gora, dove è in corso di svolgimento la terza tappa di Coppa del Mondo di Sci. Dopo il secondo posto di Giacomo Bertagnolli e Andrea Ravelli nella prima giornata di gare, arrivano le straordinarie prestazioni dello stesso Bertagnolli (secondo nello slalom gigante visually impaired) e di Renè De Silvestro il quale, dopo l'affermazione nella tappa di Veyssonaz, conquista la terza piazza nella categoria sitting.

Giacomo Bertagnolli, grazie ad una strepitosa seconda manche (55''44), arriva a soli 13 centesimi dal canadese Mac Marcoux, primo con il tempo di 1'53''08. Sul podio finisce anche il britannico Neil Simpson, distanziato di oltre sei secondi dalle coppie di testa.

Renè De Silvestro, nella categoria sitting, conferma il suo ottimo stato di forma dopo la prima storica affermazione in Coppa del Mondo conseguita in Svizzera: sesto nella prima manche, spinge fortissimo nella seconda parte di gara concludendo la sua prestazione in 1'55''28, a +3'54 dal norvegese Pedersen ed a meno di un secondo dal canadese Oatway. Alla fine è terzo sul podio sloveno.