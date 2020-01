Wheelchair Curling: Marchese-De Florian oro nel doppio a Pordenone

Nove le coppie partecipanti di cui 4 miste. La Disval si è presentata con le coppie formate da: Egidio Marchese - Sergio De Florian (Albatros Trento, sostituto dell’aostano Andrea Tabanelli), Carlo Sobrito - Irene Formento; Fabrizio Bich - Emanuele Spelorzi.

Delle tre coppie valdostane solo la coppia composta da Marchese - De Florian ha passato il turno eliminatorio, ha vinto il girone e si è classificata per la semifinale.

Nella loro semifinale Marchese e De Florian si sono imposti sulla coppia Ioriatti/ Celentano per 8 a 7, nell’altra semifinale Ronzani-Lecini si impongono 9-7 su Menardi - Tacca. Nella sfida per l’oro la spuntano Marchese - De Florian su Ronzani - Lecini per 7-3.

Nel confronto valido per il bronzo si impone la coppia Ioriatti - Celentano 7 a 4 su Menardi - Tacca. Un altro trofeo conquistato dalla Disval del presidente Egidio Marchese, che va a premiare l’impegno e i sacrifici fatti in questa particolare stagione, che, ancora una volta, per la chiusura della pista di Courmayeur, costringe i valdostani ad andare a allenarsi a Pinerolo.