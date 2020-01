Paradressage: Ornago tappa fondamentale per la nazionale italiana

Appuntamento molto importante per la nostra nazionale in vista delle qualifiche per le paralimpiadi di Tokyo 2020 che si chiuderanno proprio il 31 di questo mese.

A rappresentare il tricolore a Ornago saranno diversi atleti: Non mancherà nel grado I la campionessa del Mondo Sara Morganti (Royal Delight, Mariebelle).

Insieme a lei ci saranno Sara Plebani (Calvin S) e Carola Semperboni (Paul). Nel grado III pronti a dare il massimo Ilaria Bocchi (Beka’s Ladylover), Francesca Salvadè (Mugel4, Oliver-Vitz) e Maurilio Vaccaro (Naraggio VV). Quattro i binomi azzurri al via nel grado IV. Si tratta di Erica Barozzi (Zizifo Interagro), Virginia Colombi (Alina Bella), Federico Lunghi (Dance Valley M) e Federica Sileoni (Ray CB). Infine nel Grado V alla partenza Antonella Canevaro (Rovario).

A guidare la spedizione azzurra a Ornao sarà il responsabile del dipartimento e nell’occasione capo equipe Ferdinando Acerbi. Insieme a lui il tecnico di supporto per l’attività di vertice, Alessandro Benedetti, il veterinario di squadra Fabrizio Morici, il massofisioterapista Antonio Inghilleri e il fisioterapista Mario Ferrante.

Alla partenza in occasione dello CPEDI di Ornago ci saranno un totale di 20 tra cavalieri e amazzoni, in rappresentanza di 6 diverse nazioni: oltre all’Italia in campo rappresentanti di Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Svizzera e Uruguay.