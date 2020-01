Bertagnolli e Ravelli argento nella Coppa del Mondo di Veysonnaz

Cambia stagione ma Giacomo Bertagnolli si conferma sempre ai massimi livelli nello sci alpino. Inizio di 2020 sfolgorante per l'atleta delle Fiamme Gialle che, assieme alla nuova guida Andrea Ravelli, conquistano il secondo posto nel super gigante visually impaired (ipovedenti e ciechi) di Veysonnaz (Svizzera).La coppia canadese Mac Marcoux/Tristin Rodgers (guida) si aggiudica la gara mentre, a completare il podio la coppia australiana composta da Partick Jensen/Amelia Hodgsou (guida). L'atleta di Cavalese tesserato per le Fiamme Gialle chiude la gara in 1'05''23, a 1''76 dalla coppia canadese vincitrice del super gigante.