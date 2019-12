I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

TUTTOSPORT - La Spal batte il Torino in rimonta, Natale amaro per i granata. Nonostante il vantaggio-lampo di Rincon dopo appena quattro minuti, il Torino crolla in casa con la Spal: il destro potente di Strefezza al 42' ed il colpo di testa di Petagna a 9' dal triplice fischio finale, regalano l'insperato successo a Semplici, che abbandona così l'ultimo posto della classifica di Serie A. Tutto semplice per l'Inter, 4 a 0 all'arreso Genoa che ora è ultimo in classifica. Atalanta-Milan, i rossoneri devono vincere per guardare nuovamente da vicino l'Europa.

LA STAMPA VDA -Federico Pellegrino è secondo e torna sul podio di una sprint di Coppa del Mondo di Fondo. Moioli e Sommariva, lacrime di gioia a Cervinia, storica doppietta in Coppa del Mondo.