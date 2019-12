Snowboardcross: Trionfo azzurro nella Coppa del Mondo, quarta la valdostana Raffaella Brutto

Una Coppa del Mondo di snowboardcross di Breuil Cervinia che ha regalato grandissime emozioni e tanta felicità per le splendide vittorie dei colori azzurri con la doppietta, primi e secondi nella "Big Final", di Lorenzo Sommariva e di Emanuel Perathoner, vincitore lo scorso anno.

Le donne hanno risposto altrettanto bene, con Michela Moioli nuovamente prima su queste nevi (aveva vinto anche nella prima edizione) e con Sofia Belingheri, giunta terza, preceduta d'un soffio dalla francese Chloe Trespeuch.

La valdostana Raffaella Brutto si è invece dovuta accontentare del quarto posto nella "Small Final", vinta dalla campionessa olimpica di Sochi 2014, Eva Samkova. Fuori gara, per una caduta, Omar Visentin, tra i favoriti dopo l'ottimo terzo posto nella prima tappa di Coppa in Austria.

Grande felicità per l'alpino valdostano Lorenzo Sommariva: "contentissimo di vincere sulle nevi di casa e su questa pista, bellissima." Raggiante Sofia Belingheri, che conquista il suo primo podio di stagione: "ero concentratissima, per pochissimo mi è mancato il secondo posto, ma va bene così!" Con questa vittoria Michela Moioli balza in testa alla classifica di Coppa del Mondo e confessa: "mi sono fatta un bel regalo di Natale".

Per la terza volta consecutiva ai piedi del Cervino si è assisto a una gara ricca di suspense, merito anche del tracciato, disegnato sulla pista "26" (zona Plan Maison), percorso ritenuto dai tecnici e dagli atleti tra i più belli al mondo per le sue caratteristiche, con cinque paraboliche, uno step up da 14 metri e un table top di 15 metri molto spettacolare. In gara 120 atleti, in rappresentanza di 20 nazioni.