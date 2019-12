Bocce f: Promozione, la Bocciofila Zerbion ha conquistato Asti

Agguerrita e 'rinverdita' da nuove giocatrici sale in vetta alla classifica del campionato di Promozione femminile la società Bocciofila Zerbion, che in trasferta nelle terre del Monferrato ha affondato la società Perosini di Asti per 14 a 2. La forza delle valdostane, che non ha lasciato scampo alle astigiane, è la capacità di coesione e interazione tra le giocatrici più esperte e quelle più giovani, al punto che non vi sono coppie o terne di riferimento, ma tutte sono pronte allo scambio quando è necessario sostituire una giocatrice nell'individuale.

Non è andata altrettanto bene in serie A femminile per la società Bassa Valle Helvetia, che registra una battuta d'arresto pesante, sconfitta dal Montalcino per 22 a 2.