I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

TUTTOSPORT - Buffon, 'raggiungere Maldini è un'emozione unica, ma ora pensiamo solo alla Lazio'. Sampdoria-Juventus non è stata una partita come le altre per Gianluigi Buffon. Il portiere bianconero, schierato titolare da Maurizio Sarri, ha raggiunto Paolo Maldini al primo posto nella speciale classifica di presenze in Serie A, scendendo in campo ben 647 nell'arco della sua lunga carriera. Materazzi, 'bravo Air CR7, quasi come me', ma Ronaldo ha fatto meglio. Difficile mettere a tacere i commenti dopo la magnifica prestazione di CR7 che ieri sera al Marassi ha dato spettacolo con un gesto atletico che ha incantato il mondo intero.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Basket: Mostro Giannis schiaccia LeBron, Bucks meglio dei Lakers, 111 a 104. Il mostro batte l’alieno. E conferma che i suoi Bucks sono la miglior squadra di questo primo scorcio di stagione. Kulusewski, l'Inter chiede di bloccarlo per giugno; no Atalanta, servono 40 milioni. Proseguono i contatti per il trasferimento di Dejan Kulusevski a Milano: le società ne parlano ormai da settimane, tuttavia negli ultimissimi giorni entrambe hanno cercato di accelerare, pur non trovando ancora l'accordo definitivo.

LA STAMPA VDA - Snowboard, l'Italia punta sul fattore casa. Il Gardena si prende ancora il Memorial Fosson. Junod, il talento è di casa, oro agli Italiani di skialp.