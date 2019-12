Bocce: Riaprirà entro giugno la storica Bocciofila Cral Cogne ad Aosta

Nel rispetto dei parametri stabiliti dalla Federazione italiana bocce, ovvero dopo l'adeguamento dell'impianto ai requisiti per svolgervi attività sportiva agonistica, riapriranno entro la primavera 2020 i campi di bocce in via Lucat al quartiere Cogne di Aosta. Terreno di gioco e bar-magazzino annessi sono di proprietà del Comune di del capoluogo, che negli anni Settanta li aveva affittati al Circolo Cral Cogne; la sede è stata chiusa due anni fa per problemi di gestione e costi troppo elevati di gestione. Una delibera della Giunta municipale approvata ieri giovedì 19 dicembre dà ora il via libera alla riapertura dell'impianto, previa riqualificazione dei campi e dei locali.

Effettuate le verifiche impiantistiche e ottenute le certificazioni di agibilità, la Bocciofila potrà riaprire con l'omologazione per ospitare gare fino alla serie A2. La destinazione della struttura sarà unicamente a fini agonistici-sportivi e il bar sarà a disposizione dei soli giocatori e degli iscritti al Circolo Cral.