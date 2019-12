I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

TUTTOSPORT - Conte, 'desidero lasciare una mia traccia all'Inter. Il tecnico nerazzurro parla sul palco durante la cena di Natale del club, promettendo il massimo impegno a società e tifosi. Guardiola, 'il mio sogno? Giocare nella Juve con Zidane'. Il mister svela un incredibile retroscena in conferenza stampa. Il suo Manchester City affronterà il Real Madrid di Zidane agli ottavi di Champions League.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Conte arringa i suoi, 'rendiamo l'Inter migliore'; poi cita Pelè: 'più sarà difficile più ci sarà gioia nella vittoria. E io se riesco voglio lasciare una mia traccia in nerazzurro'. Juve, Buffon ancora in campo contro la Samp; Pioli sceglie Rodriguez. Paradosso natalizio. L’ultimo turno del 2019 inizia di mercoledì alle 18.55 (prima di Brescia-Sassuolo, ore 20.45, recupero della settima giornata, quando morì Giorgio Squinzi) e viene spalmato come un patè fino a domenica 22.

LA STAMPA VDA - Federica Brignone sul gradino più alto del podio; adesso vola e non vuole scendere. Calcio a 5, l'Aosta 511 di A2 guarda al mercato 2020