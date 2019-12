Weelchair Curling: Disval Asd stravince a Cortina d'Ampezzo

E' tornata dalla trasferta di Cortina d'Ampezzo con due vittorie la Disval Asd di capitan Egidio Marchese impegnata nel campionato di wheelchair curling. Ha travolto per 11 a 1 il Claut e ha sconfitto il Cortina C66 per 8 a 5. La formazione era composta, oltreché da Marchese, da Fabrizio Bich, Emanuele Spelorzi e Giuliana Turra. La Disval VdA raggiunge così la quota di cinque vittorie su cinque partite e guida la classifica, avendo sconfitto per due volte i 'cugini' della Disval VdA per 8 a 3 e per 9 a 4, nonchè la squadra dei Rotabili per 10 a 3.

A Cortina d'Ampezzo non è invece riuscita a ottenere la prima vittoria la Disval Vda che ha perso entrambe le partite per 12 a 1 contro i padroni di casa e per 4 a 9 contro il Claut. La Disval Vda era composta da Carlo Sobrito, Davide Cassisi, Marco Munari e Irene Formento. In precedenza, la formazione valdostana era stata sconfitta dai Rotabili per 9 a 7 dopo essere stata in vantaggio per 7 a 1.