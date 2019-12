Definito il calendario 2020 per Calcio amputati e Calcio a 7

Deliberato dal XVI Consiglio Federale il calendario 2020 per il settore federale del Calcio.

La programmazione del Calcio amputati include, oltre ai cinque raduni della Nazionale distribuiti nell’anno, tre manifestazioni che coinvolgeranno i quattro club di disciplina.

La seconda edizione del Campionato Italiano si svolgerà in tre tappe: la prima il 21-22 marzo, la seconda il 20-21 giugno con la terza in programma il 17-18 ottobre. Verrà poi introdotta la Coppa Italia, prevista il 7-8 novembre con la finale il 12 dicembre a Roma. Il giorno dopo, nella stessa sede, si assegnerà la Supercoppa che vedrà di fronte i campioni d’Italia 2019 contro i vincitori della Coppa Italia.

La società della Nuova Montelabbate, fresca di scudetto, prenderà parte all’EAFF Champions League 2020 insieme ad altre sette squadre, vincitrici dei rispettivi Campionati in Inghilterra, Azerbaigian, Irlanda, Turchia, Georgia, Russia, Polonia.

La Nazionale italiana sarà poi impegnata nei tornei internazionali di Fano, quadrangolare dal 28 al 31 maggio, mentre il triangolare di Genova per il 27-29 marzo è in attesa di conferma.

L’appuntamento più importante per gli Azzurri sarà la rassegna europea in programma a Cracovia, in Polonia, dal 12 al 21 settembre.

Saranno quattro invece i raduni della Nazionale italiana di Calcio a 7 per atleti con cerebrolesione. Dal 13 al 23 maggio la squadra azzurra parteciperà ad Olbia all’IFCPF Nations Cup, torneo internazionale che porterà in Sardegna le più forti otto Nazionali del mondo.

Calendario 2020 Calcio amputati

https://www.fispes.it/wp-<wbr></wbr>content/uploads/2019/12/<wbr></wbr>Calendario-calcio-amputati-<wbr></wbr>2020.pdf



Calendario 2020 Calcio a 7

https://www.fispes.it/wp-<wbr></wbr>content/uploads/2019/12/<wbr></wbr>calendario-2020-calcio-a-7-CP.<wbr></wbr>pdf