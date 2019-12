I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

TUTTOSPORT - Juventus, De Ligt torna in gruppo. La Juventus, per dimenticare la sconfitta contro la Lazio nell'ultima uscita di campionato, si prepara per la sfida contro l'Udinese in programma domenica alle 15.00 all'Allianz Stadium. Tennis, Schiavone choc, 'ho avuto il cancro, ora sono guarita'. L’ex tennista azzurra ha rivelato, in un video pubblicato sui propri social network, di aver combattuto e sconfitto la terribile malattia.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Napoli, Gattuso rilancia Insigne; derby di Genova: chance Favilli, Ramirez confermato. Dopo le coppe europee, riecco la Serie A. Si inizia oggi con lo scontro salvezza Brescia-Lecce alle 15, poi l'esordio di Gattuso sulla panchina del Napoli, contro il Parma (ore 18) e il derby di Genova alle 20.45. Pioli ha il suo Milan, per la terza domenica di fila gioca la stessa formazione. Dopo Parma e Bologna (due vittorie) Pioli non cambia l’undici da opporre al Sassuolo; l’allenatore ha individuato un blocco ben definito per questa fase della stagione

LA STAMPA VDA - Under 19, Dennis Berthod sogna l'Europeo del 2021. Nipponly risale, la sorpresa è l'Autoalpina. Coppa Europa, Albano manca un'altra top 5.