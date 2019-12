Calcio Tavolo: Una débacle la prestazione del CT Aosta al Major of Italy

Male sia da soli sia in squadra, i giocatori Dario Di Muri e Filippo Filippella della Calcio Tavolo Aosta al 42esimo Torneo di Natale Fistf International Major of Italy.

Nel torneo individuale Di Muri ha giocato nella categoria Veteran e in girone, dopo la vittoria a tavolino contro Luca Bisio, l'aostano è stato sconfitto per 1 a 0 dal francese Xavier Dubois e per 4 a 0 da David Busch. Nel tabellone Cadetti, Di Muri ha perso ai sedicesimi di finale contro l’australiano Robert Green per 4 a 1.

Filippo Filippella ha giocato invece in categoria Open: nel primo incontro è stato sconfitto per 7 a 4 da Claudio La Torre; poi il rossonero si è riscattato vicendo su Giuseppe Ferro per 3 a 0 e sulla francese Audrey Herbaut per 3 a 1. Nei trentaduesimi del tabellone Master, Filippella è stato sconfitto per 3 a 1 Alex Iorio ed è stato eliminato.

Nel torneo a squadre il Calcio Tavolo Aosta si è presentato con Filippo Filippella, Riccardo Rabacchin, Dario Di Muri, Paolo Ciboldi e Fabrizio Maiandi. Nel primo incontro i rossoneri hanno perso 4 a 0 contro i francesi dell'FTC Issy Les Milineaux; nella seconda sfida sono stati sconfitti dal Subbuteo Casale per 2 a 1 e hanno poi perso il terzo match contro le Fiamme Azzurre Roma per 4 a 0. CT Aosta eliminato anche dal tabellone Cadetti, dopo aver perso per 3 a 1 contro il Master Sanremo 2.