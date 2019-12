I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

TUTTOSPORT - Champions, Shaktar-Atalanta 0 a 3, delirio nerazzurro e ottavi conquistati. L'Atalanta non sbaglia: vince 3-0 in Ucraina contro lo Shakhtar e si guadagna l'accesso agli ottavi di finale di Champions League. Servono i gol, tutti nel secondo tempo, di Castagne, Pasalic e Gosens per avere la meglio sulla squadra di casa e conquistare il passaggio del turno. Bayer Leverkusen-Juve 0 a 2, Ronaldo e Higuain non perdonano. Il tridente delle meraviglie Dybala-Higuain-CR7 squarcia una partita sonnacchiosa come un disco degli AC/DC sparato a palla in una biblioteca.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Champions, 3 a 0 al Donetsk: l'aeroporto diventa una curva; in 1.500 per la notte magica dell'Atalanta europea. Un domani, questa notte, la racconterai ai tuoi nipoti”. È la frase della serata, che forse merita il titolo, pronunciata da un padre al proprio figlio. Bayer-Juve 0 a 2, Ronaldo è tornato e con Higuain ha suggellato il passaggio dei bianconeri agli ottavi. Gigi Buffon ha la maglia gialla come i ragazzini e para anche a Leverkusen, diventando il secondo giocatore più anziano a disputare una partita di Champions-

LA STAMPA VDA - Under 19, Dennis Berthod sogna l'Europeo del 2021. Nipponly risale, la sorpresa è l'Autoalpina. Coppa Europa, Albano manca un'altra top 5