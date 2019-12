Bocce f: Le amazzoni dell'Helvetia non risparmiano il Fossano

Brilla la compagine femminile di serie A del Bassa Valle Helvetia, che alla settima giornata di campionato ha sconfitto per 16 a 8 le avversarie del Forti Sani Fossano. Tra le giocatrici allenate da Amilcare Giopp, grande prestazione di Elisa Bulla che fa tris di vittorie nel combinato, nel tiro di precisione e nell'individuale. In staffetta le sorelle Gaia e Nathalie Gamba non hanno avuto rivali; Gaia è andata benissimo anche nel tiro progressivo e in coppia con Maria Bertolusso.

In campionato femminile Promozione, seconda vittoria consecutiva delle ragazze della bocciofila Chatillon-Zerbion, che hanno travolto per 12 a 4 la Rororetese e risalgono prepotentemente la classifica.

RISULTATI E CLASSIFICA