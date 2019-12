Calcio a 5: A2; Aosta suicida al Montfleuri, il Chiuppano suona il de Profundis

Ha gettato alle ortiche una vittoria che aveva in tasca l'Aosta 511 di calcio a 5, che oggi al Montfleuri, undicesima giornata di campionato di serie A2, ha perso per 6 a 4 contro la capolista Carrè Chiuppano dopo aver tenuto in mano le redini della partita per un tempo e mezzo. I gialloblu hanno giocato forse la loro miglior partita dall'inizio della stagione, ma hanno commesso errori difensivi che i biancazzurri vicentini hanno saputo sfruttare al meglio.

In vantaggio con una punizione di Tiago Calli, l'Aosta parte benissimo ma due minuti dopo Da Silva fa autogol. E' lui stesso però a riscattarsi siglando il 2 a 1 a fine primo tempo. Nella ripresa la squadra di Rodrigo Rosa si riporta in attacco ed è ancor Da Silva ad andare a segno. Sul 3 a 1, però il Chiuppano si risveglia e nonostante l'espulsione di un giocatore riapre la partita in contropiede con rete di Masi e poi pareggia con Baron subito dopo l'espulsione, molto contestata dall'Aosta, di Mascherona. Poi Pedrinho e il secondo autogol di Da Silva portano il Chiuppano sul 3 a 5. Leonardo Fea accorcia per i gialloblù ma a pochi secondi dalla fine Quinellato infila la sesta rete per i veneti.