Basket: U14, l'Eteila crolla ai piedi del Collegno

Sconfitti in casa per 85 a 36 dal forte Cirié, gli Under 14 dell'Eteila Basket alla nona giornata di campionato. I ragazzi di coach Davide Plati sono partiti a rilento con qualche difficoltà in difesa, ma hanno comunque cercato di mantenere un buon gioco in attacco, soprattutto con Schenoni e Calderone, benchè surclassati dalla potenza fisica degli avversari capaci di costruire efficaci trame offensive e maglie quasi impenetrabili nei reparti difensivi.

La partita è parsa chiusa alla fine del primo quarto, chiuso 8-20 per i piemontesi. Poi 9-2, 10-16 e 9-28. Formazione Eteila e referti: Calderone 10; Collovà 2; De Luca; D'Aloia 2; Franco 11; Gemma; Grattacaso, Lanteri; Lillaz 1; Rastelli, Rigollet 2; Schenoni 8