Bocce: Le ragazze della Zerbion affondano le astigiane, ko Le Carreau a Torino

Più ombre che luci per le società bocciofile valdostane impegnate questa settimana nei campionati interregionali. Esordio da dimenticare per la formazione de Le Carreau nel girone A di Prima categoria: è stata sconfitta dalla società Silpa di Torino per 16 a 2, nonostante la notevole grinta agonistica messa in campo.

Nel campionato di Promozione femminile, invece, netta vittoria della Bocciofila Zerbion, che ha affondato la società Perosini di Asti per 14 a 2. Non è andata altrettanto bene in serie A femminile per la società Bassa Valle Helvetia, che registra una battuta d'arresto clamorosa, per la sconfitta 22 a 2 subìta per mano della Borgonese.

L'incontro di serie A2 che vede opposte le società Andora e la Bassa Valle Helvetia, rinviato sabato scorso per il maltempo, sarà recuperato sabato 7 dicembre.

RISULTATI E CLASSIFICHE