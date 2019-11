I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Tuttosport: Juve, Higuain, 'non devo rubare il trono a Ronaldo, felice di essere qui'. Dato per sicuro partente la scorsa estate, Gonzalo Higuain è rimasto alla Juve e si sta ritagliando un ruolo da protagonista, in campionato e in Champions. Serie A i posticipi: rissa clamorosa e tre espulsi: 2-2 e pari show tra Lecce e Cagliari; Sturaro risponde a Petagna, è 1 a 1 tra Spal e Genoa

La Gazzetta dello Sport - Chiesa rompe con la Fiorentina e chiama la Juve; ma l'Inter...Pioli chiude il caso smartphone, 'era solo una app per studiare gli avversari'. 'E' nero, lavora per sbiancarsi...' è bufera sulla battuta del presidente del Brescia su Balotelli

Il Corriere dello Sport - Sarri-Ronaldo, faccia a faccia prima dell'Atletico Madrid. I bianconeri affronteranno gli spagnoli nella quinta sfida del girone D di Champions League: in caso di successo i campioni d'Italia, già qualificati per gli ottavi di finale, conquisterebbero l'aritmetica certezza del primo posto

La Stampa Aosta: Sci alpino, Bosca torna in gara in Coppa, convocato per Beaver Creek. Basket, Eteila Chez Drink inarrestabile. Pallavolo, doppia sconfitta in D per Cogne e Fenusma